سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية النمسا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:21 مساءً, 15 فبراير 2020 م المناطق _ ميونخ التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة ميونخ الألمانية اليوم، وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالينبرج، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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