أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، السبت، أن قيادة السلطنة لم تتلق أي طلبات للتوسط بين السعودية وإيران في معالجة خلافاتهما الثنائية.
وأضاف أن "بلاده لا ترى نضوج الظروف حاليا للتقارب بين الولايات المتحدة وإيران"، مؤكداً أن "ذلك لسبب بسيط: لقد تم قطع العلاقات بعد ثورة 1979 في إيران".
واكد بن علوي، أن "تطبيع العلاقات بين البلدين يتطلب إرادة من الطرفين"، موضحاً انه "لن يتوقع حدوث أي تغيرات كبيرة في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في المنطقة حتى انتخابات الرئاسة مطلع تشرين الثاني 2020".
وتابع، أن "هناك جهوداً تبذل من أجل تخفيف التصعيد في الخليج"، مؤكداً :"قلقون من احتمال وقوع أي خطأ من قبل القطع البحرية في مضيق هرمز، ما قد يخلق مشكلة كبرى".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عُمان: لم نتلقَ أي طلبات للتوسط بين السعودية وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.