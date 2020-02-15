سلطنة عُمان: لم نتلقَ أي طلبات للتوسط بين السعودية وإيران

وقال بن علوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية عقدت اليوم، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: "لو تحدينا إيران كبلد كبير في المنطقة فهذا لن يساعدنا وموقفنا هو قبول السلام والاستقرار".

وأضاف أن "بلاده لا ترى نضوج الظروف حاليا للتقارب بين الولايات المتحدة وإيران"، مؤكداً أن "ذلك لسبب بسيط: لقد تم قطع العلاقات بعد ثورة 1979 في إيران".



واكد بن علوي، أن "تطبيع العلاقات بين البلدين يتطلب إرادة من الطرفين"، موضحاً انه "لن يتوقع حدوث أي تغيرات كبيرة في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في المنطقة حتى انتخابات الرئاسة مطلع تشرين الثاني 2020".

وتابع، أن "هناك جهوداً تبذل من أجل تخفيف التصعيد في الخليج"، مؤكداً :"قلقون من احتمال وقوع أي خطأ من قبل القطع البحرية في مضيق هرمز، ما قد يخلق مشكلة كبرى".