مقتل شخصين في إطلاق نار بمدينة كالينينجراد الروسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل اثنان بينهم سيدة، مساء السبت، في حادث إطلاق نار في مدينة كالينينجراد الروسية، وفق مصادر شرطية.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن المصادر قولها: "إن شخص مجهول فتح النار من بندقية صيد كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتل اثنين من المارة في أحد الشوارع بمدينة كالينينجراد".
وأضافت "وفقا للبيانات الأولية، فتح الرجل النار على المارة من سلاح الصيد الخاص به، ثم حاول الانتحار، ما أسفر عن إصابته بجروح ونقله إلى المستشفى".
وأوضحت المصادر أن "أحد الضحيتين كان سيدة حامل" .
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