إيفانكا ترامب تبدأ زيارتها للإمارات بجولة في مسجد الشيخ زايد (فيديو)‎

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد مستشاريه زيارة للإمارات اليوم السبت، حيث من المقرر أن تلقي كلمة خلال مؤتمر لتشجيع المرأة في مجال ريادة الأعمال هذا الأسبوع.



وستلقي إيفانكا كلمتها أمام منتدى المرأة العالمي الذي تستضيفه دبي يومي 16 و17 فبراير الجاري.

وزارت إيفانكا اليوم السبت، جامع الشيخ زايد الكبير والتقت بنساء رائدات في مجال الأعمال في متحف اللوفر بأبوظبي قبل أن تقوم بجولة في المتحف.

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