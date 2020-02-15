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بومبيو: إيران تستغل الشباب العراقي واللبناني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران تستغل الشباب العراقي واللبناني لمصالحها، مؤكدا إدانة بلاده للتدخلات الإيرانية في العراق ولبنان وسوريا، وأنها ستحمي مضيق هرمز، وتضمن أمن الخليج.

وعدد بومبيو أمام مؤتمر ميونخ للأمن، جهود أمريكا في مواجهة الإرهاب وأطماع إيران، ولفت إلى أن الولايات المتحدة حاربت «داعش» وأفكاره التطرفية ونجحت في التخلص من أبوبكر البغدادي، مضيفا «عملنا بشكل حثيث لمنع داعش من الحصول على ملاذات آمنة».

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وقال إن بلاده ترفض الاتهامات الألمانية لواشنطن بالانسحاب من الساحة الدولية، مشددا على أن السيادة هي الأساس في الغرب والديمقراطية والعدالة أيضا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أكد اعتراض بلاده 385 صاروخا إيرانية الصنع قبل وصولها إلى أيدي الحوثيين، وأشار إلى أن هذا العدد الكبير من الصواريخ مع مكوناتها دليل على أن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب، مشددا على أن طهران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين، مطالبا بتحرك دولي لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها، والذي ينتهي قريبا.

وقال بومبيو بتغريدة على حسابه في «تويتر»: اعتراض البحرية الأمريكية 385 صاروخا إيرانية الصنع ومكونات أسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين باليمن مثال آخر على مواصلة إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم تحديها لمجلس الأمن الدولي.

وأضاف «يجب على العالم أن يرفض عنف إيران ويتحرك الآن لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها، والذي ينتهي قريبا»، وأرفق بومبيو صورة من الأسلحة الإيرانية المضبوطة.