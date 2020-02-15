جراهام: إيران سرطان الشرق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
وصف السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام إيران بأنها «سرطان الشرق الأوسط»، وقال إن حل مشاكل المنطقة وعلى رأسها العراق ولبنان وسوريا مرتبط بإقصاء دور إيران فيها.
وأكد خلال جلسة عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن ايران هدفها الحصول على قنبلة نووية وأنها لو حصلت عليها فإنها ستستخدمها، ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مستعدة لرفع العقوبات عن طهران مقابل أن يكون هناك مصرف أوروبي للوقود النووي يوزع على إيران وكل دول الشرق الأوسط للحصول على الطاقة السلمية، مضيفا بأن هذا البديل الذي تراه واشنطن عن الاتفاق النووي الإيراني.
وشدد على أن طهران خلف كل المشاكل التي تعاني منها المنطقة، وعدد العراق وسوريا واليمن ولبنان.
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