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أونروا: 64.6% من الأطفال الفلسطينيين المهجرين مسجلون بالمدارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بيروت

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن 64.6% فقط من الأطفال الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان مسجلون في المدارس.

وقالت المنظمة في تقرير لها: إن عقبات متعددة تواجه الأطفال الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان للالتحاق بالمدارس، مما يجعل هؤلاء الأطفال ممن هم في سن الدراسة أقل احتمالا من سواهم للالتحاق بالمدرسة، وأضافت أنه عندما يتمكن أولئك الأطفال من الوصول إلى الغرفة الدراسية، فإن الإبقاء عليهم فيها أصبح صعبا بسبب الضغوطات المالية التي تواجهها عائلاتهم.

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وأكدت أونروا أنها تستهدف هذا العام إدراج 4812 طفلا فلسطينيا مهجرا من سوريا في الصفوف التعليمية، وفق برنامج التعليم في حالة الطوارئ الذي يهدف إلى توفير فرص متكافئة للتعليم النوعي لجميع الأطفال والشباب من اللاجئين.

وأوضحت الوكالة الأممية في أرقامها أن 5254 طفلا فلسطينيا في سن التعليم هذا العام، 2732 من الإناث، و2522 من الذكور تهدف الوكالة لخرط 4812 منهم في التعليم، 2462 من البنات، و2350 من الذكور.

ونوهت إلى نجاحها في تسجيل 5,254 طفلا من لاجئي فلسطين من سوريا في 64 مدرسة تابعة لها في لبنان خلال العام الدراسي 2018/ 2019.

ويعاني الطلبة الفلسطينيون المهجرون من سوريا إلى لبنان صعوبات كثيرة في إتمام عمليتهم التعليمية، أبرزها اختلاف المناهج التعليمية، وتأثير الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشونه ويدفعهم إلى ترك الدراسة والانخراط في سوق العمل لمساعدة أسرهم على مواجهة الظروف المعيشية المتردية كما جاء في تقرير (أونروا) الذي أشار إلى أن 89% من الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان يعيشون في فقر، في حين يعتمد 80% منهم على المعونات المالية.