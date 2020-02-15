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التحالف يكسر شوكة الحوثيين ويدمر غرفة عملياتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الجوف

أكدت الحكومة اليمنية أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادات عسكرية إيرانية تأكيد على تورط طهران في القتال إلى جانب ميليشيات الحوثي الانقلابية والتدخل المباشر في الأزمة اليمنية.

وعد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن تصريحات قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير حاجي زادة، ونائب قائد فيلق القدس العميد محمد حجازي، لقناة المسيرة التي تبث من الضاحية الجنوبية ببيروت «إعلان إيراني واضح بالوجود في البحر الأحمر، واعتراف رسمي بالمشاركة في القتال على الأرض إلى جانب الميليشيات الحوثية». ‏

وقال «كلامهم يؤكد ما أشرنا إليه طيلة خمسة أعوام من أن الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي لا يقتصر على تزويدهم بالخبراء والأسلحة النوعية، وإنما بالمشاركة في العمليات القتالية على الأرض، وأن التصعيد الأخير يندرج ضمن ما تعده إيران انتقاما لمقتل سليماني».

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإدانة هذا العدوان الإيراني السافر على اليمن، والذي راح ضحيته مئات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين في الداخل والخارج، ودمر البنية التحتية، وكبد الاقتصاد الوطني خسائر بمليارات الدولارات، وقاد البلد لأسوأ كارثة إنسانية.

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ميدانيا أفشلت القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، زحفا لميليشيات الحوثي المتمردة على سلسلة جبال يام والمحزمات التابعتين لمجزر والغيل، وشنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع الحوثيين تركزت على مديريات الغيل وخب والشعف والمتون وخطوط التعزيزات والتحصينات الأمامية للميليشيات الحوثية.

وكانت مقاتلات التحالف دمرت أمس الأول غرفة عمليات وقيادة وسيطرة في مديرية حيدان جنوب غرب محافظة صعدة ولقي كل من كانوا بداخلها مصرعهم، وشنت غارات أخرى على مناطق متفرقة في كل من مديرية رازح وسحار وساقين.

وأكد قائد عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي، أن قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل وتحالف دعم الشرعية وجهت ضربات قوية وقاسية لميليشيات الحوثي الانقلابية خلال اليومين الماضيين، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقال العميد الهدي «إن الميليشيات الحوثية لم تتقدم شبرا واحدا في محافظة الجوف»، مؤكدا أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية بدعم التحالف كسروا شوكة الميليشيات وأجبروها على التراجع مخلفة جثث قتلاها التي تملأ الشعاب والوديان، وأشار إلى أن الميليشيات لجأت إلى اختلاق انتصارات وهمية في وسائلها الإعلامية للتغطية على خسائرها المهولة.

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