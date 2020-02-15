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1000 حقيبة سعودية إلى باكستان.. وخدمات طبية في اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - خيبر بختون خوا، الحديدة، حجة

فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,000 حقيبة شتوية في مديرية وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5,000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن، واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير الحالي ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، و318,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلا عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا.

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وفي الإطار نفسه، واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الرعايا التكاملية 3,229 مستفيدا، وعيادة التحصين 18 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 244 فردا، وعيادة الولادة 4 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 1,258 شخصا، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية 368 مريضا.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 3,754 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 4,314 مريضا، وحقن الإبر واستخدام المغذيات لـ 1,316 مستفيدا، واستقبل قسم التنويم 15 مستفيدا، وراجع قسم تخطيط القلب مستفيدان، وعيادة نقل الدم 8 مستفيدين.

وقدم مركز الجعدة الصحي خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من المركز وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.