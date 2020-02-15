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الجبير يلتقي رئيس مبادرة التهديد النووي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ ميونخ التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، في مدينة ميونخ، رئيس مبادرة التهديد النووي ووزير الطاقة الأمريكي السابق إرنست مونيز، وذلك على هامش حضوره لمؤتمر ميونخ للأمن. وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.



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