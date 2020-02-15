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هجوم أمريكي يسقط 9 قتلى ويعطل المصالحة مع طالبان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كابول

ذكر مسؤولون محليون أن تسعة مدنيين على الأقل قتلوا في هجوم بطائرة دون طيار نفذته قوات أمريكية في إقليم ننكارهار، شرق أفغانستان مساء أمس الأول.

ووقع الهجوم في كاكاراك بمنطقة سورخ روه، التي يسيطر عليها مسلحو طالبان، طبقا لما ذكره عبدالقهار قدير وأجمل عمر، عضوا المجلس الإقليمي، وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، عطا الله خوجياني إن الهجوم استهدف مقاتلي طالبان، لكنه أسفر عن مقتل مدنيين أيضا، وأضاف أجمل عمر أن الضحايا كانوا عائدين من نزهة في منطقة «خوجياني» المجاورة وقت وقوع الهجوم.

وذكر متحدث باسم حركة طالبان أنه تم تدمير سيارتي ركاب كانتا تقلان 11 مدنيا في الهجوم.

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ويعد إقليم ننكارهار من الأقاليم المضطربة، حيث تنشط حركة طالبان، وتنظيم «داعش»، وقد أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني في نوفمبر الماضي التغلب على داعش شرق البلاد.

ويأتي الهجوم أيضا فيما يقترب مفاوضون أمريكيون وآخرون من طالبان من التوصل لاتفاق محتمل بعد محادثات استمرت لأكثر من عام ونصف العام، بهدف إنهاء الحرب المستمرة في البلاد.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر للصحفيين في بروكسل إن الولايات المتحدة وطالبان تفاوضتا بشأن «اقتراح» لتقليص العنف يستمر سبعة أيام.

وفي التوقيت نفسه قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب إن التوصل إلى اتفاق أصبح أمرا «وشيكا للغاية»، ووصف باحثون ومحللون أفغان أنباء التوصل إلى خطة لخفض العنف تستمر 7 أيام بـ»السخيفة».

وقال تميم آسي من مؤسسة «دراسات الحرب والسلام» البحثية ومقرها كابول «كلنا نريد السلام.. دعونا لا ننجرف وراء المشاعر، ونرحب باتفاق مجهول تم التفاوض عليه في غيابنا (الأفغان)».