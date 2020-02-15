الهند لتركيا: لا تتدخلوا في شؤوننا الداخلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - نيودلهي
دعت الهند أمس تركيا إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار «ندعو القيادة التركية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للهند، وأن يكون لديها فهم مناسب للحقائق، بما في ذلك التهديد الخطير الذي يمثله الإرهاب الذي مصدره باكستان والموجه للهند والمنطقة».
وأضاف «الهند ترفض جميع الإشارات إلى جامو وكشمير، والتي تعد جزءا لا يتجزأ من الهند».
وجاءت تصريحات المتحدث الهندي ردا على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بسبب تعليقاته بشأن جامو وكشمير خلال زيارته لباكستان، وإعرابه عن دعم بلاده لموقف باكستان من قضية كشمير.
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