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15 عاما سجنا لشقيق وزير المالية المصري الأسبق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ القاهرة قضت محكمة مصرية بمعاقبة شقيق بطرس غالي وزير المالية المصري الأسبق وآخرين بالسجن 15 سنة، بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا. وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين أمس تغريم المتهمين خمسة ملايين جنيه «الدولار يساوي نحو 15.65 جنيها». وكانت المحكمة قضت في 21 يناير الماضي بمعاقبة القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا «لاديسلاف أوتكر سكاكال»، بالسجن غيابيا 15 سنة في القضية نفسها.



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