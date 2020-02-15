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سقوط طائرة للتحالف بالجوف اليمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية. وأوضح العقيد المالكي أنه عند الساعة 23:45 من مساء الجمعة 14 فبراير الحالي سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني.



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