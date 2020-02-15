وصول سفينة الدعم اللوجستية الثالثة الى مرفأ بيروت

وصلت سفينة الدعم اللوجستية الثالثة الى مرفأ بيروت التي ستقدم المساعدة لسفينة الحفر في البلوك رقم 4 وهي تابعة لشركة هولندية.
وكانت أشارت معلومات للـLBCI الى أن "سفينة الحفر التي ستعمل في البلوك رقم ٤ تأخر وصولها إلى المياه اللبنانية وأنّ الموعد المتوقع هو في ٢٤ شباط بعد أن تغادر مصر وتتوقف لفترة قصيرة في ليماسول في قبرص من أجل التزود بالوقود".
كما وصلت إلى مطار بيروت الدولي مروحيتان مخصصتان أيضا للدعم اللوجستي ونقل العمال إلى موقع الحفر.
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