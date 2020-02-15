وصول سفينة الدعم اللوجستية الثالثة الى مرفأ بيروت

وصلت ​سفينة​ الدعم اللوجستية الثالثة الى ​مرفأ بيروت​ التي ستقدم المساعدة لسفينة الحفر في البلوك رقم 4 وهي تابعة لشركة هولندية.

وكانت أشارت معلومات للـLBCI الى أن "سفينة الحفر التي ستعمل في البلوك رقم ٤ تأخر وصولها إلى ​المياه​ اللبنانية وأنّ الموعد المتوقع هو في ٢٤ شباط بعد أن تغادر مصر وتتوقف لفترة قصيرة في ليماسول في قبرص من أجل التزود ب​الوقود​".

كما وصلت إلى مطار بيروت الدولي مروحيتان مخصصتان أيضا للدعم اللوجستي ونقل ​العمال​ إلى موقع الحفر.