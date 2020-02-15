المكتب الطلابي للشعبي الناصري يضيئون شموع بصيدا احتفالا بذكرى التحرير

أضاء أعضاء من المكتب الطلابي في "​التنظيم الشعبي الناصري​"، الشموع في ​ساحة الشهداء​ في صيدا، لمناسبة الذكرى 35 لتحرير منطقة صيدا من رجس العدو الصهيوني.

ووجه المشاركون في إضاءة الشموع التحية إلى "جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية"، وإلى "جميع المقاومين الذين دافعوا عن صيدا وجوارها ودحروا عنها الاحتلال وعملاءه"، مؤكدين أن "صيدا هي مدينة المقاومة، وهذا النشاط هو تخليد لذكرى التحرير، ولتوجيه التحية إلى أرواح ​شهداء المقاومة​ والتحرير".