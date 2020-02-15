المجلس الشيعي: الشيخ قبلان بصحة جيدة ويمارس عمله كالمعتاد

أكد المكتب الاعلامي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في بيان له بأن رئيس المجلس الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ "يمارس عمله كالمعتاد وهو بصحة جيدة، وبالتالي ما يرد من ​شائعات​ مغرضة لا تمت للواقع بصلة". ​​​​​

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