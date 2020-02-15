شارل جبور: الانتخابات النيابية المبكرة تحرج العهد وحزب الله

أكد مسؤول جهاز التواصل والاعلام في حزب "القوات اللبنانية" ​شارل جبور​ أنه "بمعزل عن اذا ما وجه رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ تحية لحزب "القوات اللبنانية" أم لا، فبالنسبة لنا خطابه السياسي كان جيدا، وكل المحطات التي تحدث عنها تتوافق مع توجهاتنا السياسية ووجهات نظرنا".

ورأى جبور، في حديث تلفزيوني، أن "السؤال اليوم هو ماذا بعد ​14 شباط​؟ حيث يجب استكمال ​خطاب الحريري​ ضمن خطوات عملية، تحت 3 عناوين رئيسية، العنوان الأول هو ترتيب التفاهمات السياسية والتحالفات، ولا نخفي أن هناك شوائبا اعتلت العلاقة بين "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" و"​حزب القوات اللبنانية​" و"​تيار المستقبل​".

وأشار الى أن "العنوان الثاني هو تحديد هدف مرحلي وهو ​انتخابات​ نيابية مبكرة ضمن ​القانون الانتخابي​ الحالي، فـ"الاشتراكي" لا يعارضها والشعب يريدها و"المستقبل" و"القوات" تطالبان بها، وهي تشكل عملية احراج للعهد و​حزب الله​، وغير صحيح ان هذا القانون أمن تمثيلا أكبر لحزب الله او يصب في مصلحة هذا الأخير".

ولفت جبور الى أن العنوان الثالث هو "حمل مشروع وطني انقاذي مترافق مع مطالب ​الانتفاضة​"، منوها أنه "لرص صفوف المعارضة يجب أن يكون للأحزاب المعارضة مواقف جامعة في المسائل السياسية اليومية".