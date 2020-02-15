جريحان في حادث سير على طريق الضنية طرابلس

أصيب شخصان بجروح ورضوض مختلفة، نتيجة اصطدام ​سيارة​ ب​دراجة نارية​ في محلة البياض على ​طريق الضنية​ الرئيسية التي تربطها ب​مدينة طرابلس​. ونقل جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية"، أحد الجريحين إلى ​مستشفى طرابلس الحكومي​، فيما تولى ​الصليب الأحمر​ نقل الثاني. إضغط للمزيد

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