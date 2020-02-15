نجار: لا نستطيع أن ننشئ محكمة خاصة ونحن نشكك بمصداقية القضاء

أكد وزير العدل السابق ​ابراهيم نجار​ "أننا لسنا بحاجة الى انشاء ​محكمة​ جديدة لمحاسبة الفاسدين بل يكفي تطبيق المادة 80 من الدستورالتي تنص على انشاء محكمة خاصة من 7 نواب وقضاة"، مشيرا الى أنه "أسهل أن نصوت على قانون خاص يندرج في سياق تطبيق المادة 80 بدون تعديلها من انشاء قانون جديد".

وشدد نجار، في حديث تلفزيوني، على أنه من "المفروض أن تتمتع المحكمة التي ستنشأ بهالة وهيبة وأن يكون لديها مصداقية كاملة"، لافتا الى "أننا لا نستطيع أن ننشئ محكمة خاصة ونحن نشكك بمصداقية ​القضاء​ وبعدم قدرته على محاكمة السياسيين، والأفضل أن نجد هيئة حاكمة موثوقة أو الاتفاق مع ​الامم المتحدة​ للاستعانة بخبراء وقضاة دوليين".