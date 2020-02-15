وهاب: ثلاث معارك يجب خوضها هذا الشهر

أشار رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​، إلى أنه موسم الكذب، وفي تصريح له ب​اللغة​ العامية على وسائل التواصل الإجتماعي، قال وهاب: "أحسن شي ب​لبنان​ السني إنو موسم الشتي منيح وفي مي والشجر شبع، والباقي كلو كذب بكذب، ما تصدقوا حدا موسم كذب".

وفي تصريح آخر، اعتبر وهاب أن هناك ثلاث معارك يجب خوضها هذا الشهر، "الأولى منع دفع اليوروبوند، الثانية اتخاذ قرارعاجل داخل ​الحكومة​ بالتفاوض مع الشركات المستعدة لتركيب محطات الكهرباء خلال أشهر ووقف البواخر، الثالثة تغيير طريقة التلزيم واتباع مناقصات شفافة. إذا فعلت الحكومة ذلك نصفق لها".