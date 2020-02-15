أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​، أن اتهام الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ل​روسيا​ بقيادة الحرب في ​ليبيا​ لا أساس له من ​الصحة​، معتبراً أن "مزاعم أردوغان حول عمل شركات عسكرية روسية خاصة في ليبيا لا تتفق مع الواقع". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية روسيا ردا على اردوغان: إتهامنا بقيادة الحرب بليبيا غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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