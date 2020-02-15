بغداد: رفع الحجر عن العراقيين العائدين من الصين

أعلنت دائرة صحة ​بغداد​، سلامة العراقيين العائدين من مدينة ووهان الصينية الموبوءة بـ"كورونا"، وانتهاء فترة الحجر التي أخضعوا لها فور عودتهم إلى البلاد. وأشار مدير عام دائرة صحة بغداد جاسب الحجامي، إلى أنه "غادرَت ​مستشفى​ ​الفرات​ العام اليوم، آخر دفعة من أفراد الجالية العراقية القادمة من مدينة ووهان الصينية، والمؤلفة من 11 فردا، بعد أن تمت استضافتهم لمدة أسبوعين كاملين"، مؤكداً أنه "جرى التأكد من سلامتهم من ​الأمراض​ المعدية، وخصوصا ​فيروس كورونا​".

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