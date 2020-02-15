أفادت معلومات صحفية عن إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية قرب قطاع غزة، وذلك إث سقوط صاروخين أطلقا من قطاع غزة في منطقة مفتوحة قرب إحدى المستوطنات.
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