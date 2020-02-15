كييف ترجّح إرسال صندوقي الطائرة الأوكرانية إلى فرنسا

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ميونيخ: أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن السبت أن من المحتمل إرسال الصندوقين الأسودين التابعين للطائرة الأوكرانية التي أسقطت في إيران مطلع كانون الثاني/يناير إلى فرنسا لتحليلهما.

وقال الوزير لمجموعة وسائل إعلام بينها فرانس برس، "إننا مستعدون لتلقيهما في أوكرانيا أو لإرسالهما إلى مكان آخر، لكن الخيار الذي يتركز حوله النقاش حالياً هو فرنسا".

وأضاف أن "فرنسا عرضت خدماتها أصلاً" وهي من بين "قلة من البلدان" التي تملك "المعدات والبرامج" الضرورية لتحليل "الصندوقين الأسودين المتضررين".

وأكد من جهة ثانية حصوله على موافقة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف على عدم فتح وتحليل الصندوقين إلا بحضور خبراء أوكرانيين.

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وبعد نفيها، أقرت القوات المسلحة الإيرانية في 11 كانون الثاني/يناير، بعد ثلاثة أيام من الحادث، إسقاطها "عن طريق الخطأ" طائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية بعد دقائق من إقلاعها من طهران.

وقتل 176 شخصاً كانوا على متنها غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين.

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كانون الثاني/يناير من إيران أن تسلم الصندوقين إلى كييف. ومن جهتها، دعت كندا إيران أكثر من مرة لإرسالهما إلى أوكرانيا أو فرنسا.