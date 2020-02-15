شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال أيمن الجميل: تطوير شركات قطاع الأعمال يعزز نمو الصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال أيمن الجميل إن عملية التطوير المستمرة وتوطين التكنولوجيا في المجال الصناعى لا يجب أن تكون حكرا على شركات ومصانع القطاع الخاص وحدها ، بل يجب أن تكون المنهج المطبق في جميع الشركات المصرية بما فيها شركات قطاع الأعمال أيضا ، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد تقتضى إعادة تأهيل جميع شركات قطاع الأعمال وخاصة في القطاعات المهمة مثل الغزل والنسيج والأدوية والورق والجلود والرخام والسيارات.

وقال رجل الأعمال أيمن الجميل إن توطين التكنولوجيا الحديثة في المجالات الصناعية الكبرى من شأنه تعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية ، مشيرا إلى أن الاتفاقات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم ، والتكتلات الاقتصادية التي تشارك فيها مصر ، جميعها تقتضى تعظيم الإنتاج الزراعى والصناعى وتقديم منتجات مصرية قادرة على المنافسة

وأشاد رجل الأعمال أيمن الجميل بالدور الذى يقوم به مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة في زيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين الأفريقي والعالمي، وتفعيل برامج وانشطة المركز وتعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي بما يسهم في زيادة معدلات نمو صادرات الشركات المستفيدة خاصة الصغيرة والمتوسطة.

Advertisements

واعتبر أيمن الجميل المعنى بالاستثمار في المشروعات الزراعية والصناعية كثيفة العمالة أن السنوات الخمس الماضية تحققت فيها بفضل القيادة السياسية نجاحات كبيرة على مستوى تهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، بالإضافة الى زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية الى جانب تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع .

ولفت أيمن الجميل إلى أهمية التوجه الحكومى الحالي بإنشاء المجمعات الصناعية والمدن الصناعية المتخصصة ، الأمر الذى من شأنه زيادة إنتاجية المصانع المصرية وإحلال المنتج المحلى محل البضائع المستوردة وفتح أسواق جديدة في العالم أمام شعار " صنع في مصر" ، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصرى