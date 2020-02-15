شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرتين اعتراض من لجنة برلمانية لرئيس الوزراء ضد 4 جهات.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمذكرتين اعتراض للمهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال الأسبوع الماضى، ضد 4 جهات، وهم وزارة الصناعة والبنك المركزى وصندوق تحيا مصر والقائمين على مشروع 306 لعدم حضورهم اجتماعات هامة.

وأجل النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اجتماع بحث المشكلات التى تواجه الشباب فى شأن تمويل مشروعاتهم، إلى جانب بحث تيسيرات جديدة لهم، لريادة المشروعات الصغيرة، بدلاً من تكدس القطاع الحكومى، لعدم حضور ممثلى الحكومة، حيث أكد "مرعى"، أن اللجنة وجهت الدعوة إلى البنك المركزى وجهاز تنمية المشروعات، وأرسلوا قائمة بالحضور، إلا أنهما لم يرسلا أحداً للمناقشات.

وتابع النائب: "بعتولنا مندوبين مش موجودين فى قائمة الحضور، ومعندهمش أى سلطة لاتخاذ أى قرار، فأجلنا الاجتماع لحين حضور مسئولين يقدروا يتخذوا القرار"، ومن جانبه، عقب النائب سيد أبو بردعة بقوله: "الحكومة بتبعتلنا موظفين درجة خامسة، يشربوا شاى ويمشوا، ومفيش في أيديهم قرارات".

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يذكر أن الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، التى عقدها الأسبوع الماضى، شهدت الموافقة على عدة اتفاقيات دولية هامة بعضها يتعلق بتطوير المرافق الحيوية، مثل السكك الحديدية وتنفيذ بعض المشروعات مثل تنمية سيناء، وبعضها يأتى فى إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع عدد من الدول.

ومن أبرز هذه الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقمي 663 بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، و664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك، والصادرين بتاريخ 1 /10 /2018، وعلى أداتى اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية لاتفيا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17/10/2019