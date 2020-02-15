السلامي يستحضر ذكريات “الريمونتادا” أمام الوداد قبل مواجهة الإسماعيلي

استحضر جمال السلامي، مدرب الرجاء البيضاوي، الريمونتادا الشهيرة أمام الوداد، في ثمن نهائي كأس محمد السادس، قبل مواجهة فريق الإسماعيلي المصري، في نصف نهائي البطولة، المقررة يوم غد الأحد بملعب الإسماعيلية.

وقال السلامي في تصريح له خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة، إنه تقلد مهام تدريب الرجاء في وضع حساس قبل مواجهة الغريم التقليدي في البطولة، ويدرك أهمية الانتصار أو تحقيق نتيجة إيجابية خارج الميدان، مبرزا بأن مجموعته حطت الرحال بمصر لهذا الغرض، لتسهيل مأمورية مباراة الإياب.

وأوضح مدرب الفريق “الأخضر” أنه من الضروري عدم الاستهتار بالخصم المصري، إذ أكد أنه فريق كبير وله تركيبة بشرية جيدة في الظرفية الراهنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيخلق له مشاكل ذهابا وإيابا.

وأضاف السلامي: “نحن ملمون بصعوبة المهمة أمام فريق عنيد، لكن بدرونا نهدف للتتويج بهذه المسابقة، خاصة وأنها تحمل اسما يحبه جميع المغاربة، وأن النهائي سيلعب داخل الوطن، وهي فرصة مواتية لوضع اللقب نصب أعيننا”.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب بين الإسماعيلي المصري والرجاء، ستجرى يوم غد انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، باستاد الإسماعيلية.