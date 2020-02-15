بني ملال.. إعتقال “مقرقب” هاجم سيارة أجرة وتسبب في بتر جزء من أذن سائقها

تمكنت المصالح الأمنية ببني ملال ليلة أمس الجمعة، من توقيف عشريني يشتبه في تورطه في بتر جزء من أذن سائق “تاكسي” خلال إعتداء سابق.

وحسب مصادر”اليوم24″، فقد تمكنت المصالح الأمنية بعد بحث مكتف من توقيف المشتبه فيه الدي كان في حالة فرار بعد الحادث.

وكان سائق سيارة أجرة، تعرض ليلة أول أمس الخميس، لاعتداء، من طرف عشريني، كان في حالة هيجان في منطقة قصر عرافات، ما تسبب للضحية في جروح بتر جزء من أذنه.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الضحية توصل بشهادة طبية قدرت نسبة العجز فيها في 30 يوما، في حين تمكن المشتبه فيه من الفرار حينها قبل ان يتم توقيفه ليلة أمس.

هذا وقد تم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة التي فتحت تحقيق في ضروف وملابسات الحادث.