كأس محمد السادس للأبطال.. أولمبيك أسفي يواجه إتحاد جدة السعودي

محمد بلكادة – صحافي متدرب
يستضيف أولمبيك آسفي منافسه إتحاد جدة السعودي، مساء اليوم السبت، في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال .
وستلعب المباراة على أرضية ملعب المسيرة بآسفي بشبابيك مغلقة، بعدما أعلنت إدارة النادي المسفيوي عن نفاذ تذاكر المواجهة علما أنه تم طرح حوالي 4500 تذكرة للمقابلة .
وإضافة إلى عاملي الأرض والجمهور، سيعول امدرب الأولمبيك محمد الكيسر على مهارات لاعبيه المرابط والكعداوي للخروج بتأهل تاريخي للفريق المسفيوي.
من جهة ثانية ، حجزت إدارة الفريق السعودي طائرة خاصة لنقل الفريق إلى المغرب، و تأتي هذه الترتيبات من طرف إدارة الفريق لغرض توفير ظروف ملائمة للفريق الأصفر لخطف بطاقة التأهل .
و سيحتاج القرش المسفيوي في المباراة للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي، بينما سيسعى الإتحاد للإنتصار أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف، لضمان العبور إلى الدور نصف النهائي .
وكانت مباراة الذهاب بمدينة جدة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهي النتيجة التي تمنح أولمبيك آسفي أفضلية نسبية خلال لقاء العودة .
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