برشلونة  “يقفز” إلى صدارة “الليغا” مؤقتا

سعد فاروق – صحافي متدرب
حقق برشلونة، قبل قليل اليوم السبت، فوزا صعبا على ضيفه خيتافي في المقابلة، التي جرت أطوارها بالكامب نو بنتيجة 1-2 في إطار الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.
وصعد النادي الكتالوني لصدارة الليغا الإسبانية مؤقتا بعد هذا الفوز، مناصفة مع ريال مدريد برصيد 52 نقطة مع مبارة ناقصة للفريق المدريدي.
وكان برشلونة سباقا للتهديف عن طريق لاعبه أنطوان جريزمان وسيرجيو روبيرتو قي الدقيقتين 33 و 39 من الشوط الأول قبل أن يقلص الفارق للضيوف اللاعب لويس رودرجيز في الدقيقة 66 .
وبعد هذه الهزيمة تجمد رصيد خيتافي عند النقطة 42 في المركز الثالث على بعد عشر نقاط من برشلونة المتصدر رفقة الريال.
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