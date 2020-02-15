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برشلونة  “يقفز” إلى صدارة “الليغا” مؤقتا

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alyaoum24 0 تبليغ

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سعد فاروق – صحافي متدرب

حقق ، قبل قليل اليوم السبت، فوزا صعبا على ضيفه خيتافي في المقابلة، التي جرت أطوارها بالكامب نو بنتيجة 1-2 في إطار الجولة الـ24 من .

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وصعد النادي الكتالوني لصدارة الليغا الإسبانية مؤقتا بعد هذا الفوز، مناصفة مع برصيد 52 نقطة مع مبارة ناقصة للفريق المدريدي.

وكان برشلونة سباقا للتهديف عن طريق لاعبه أنطوان جريزمان وسيرجيو روبيرتو قي الدقيقتين 33 و 39 من الشوط الأول قبل أن يقلص الفارق للضيوف اللاعب لويس رودرجيز في الدقيقة 66 .

وبعد هذه الهزيمة تجمد رصيد خيتافي عند النقطة 42 في المركز الثالث على بعد عشر نقاط من برشلونة المتصدر رفقة الريال.

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