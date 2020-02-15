ليبرمان: نحن في نهاية عهد نتنياهو وتنحيه سيسهل تشكيل الحكومة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجه رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، داعيا إياه إلى التنحي، فيما رد حزب الليكود على هذه الانتقادات قائلا إن "ليبرمان تموضع في معسكر اليسار".

وردت تصريحات ليبرمان، اليوم السبت، خلال فعاليات برنامج "السبت الثقافي"، التي أقيمت في مدينة شوهم، حيث قال "نحن في نهاية عهد نتنياهو. آمل حقا أن يقوم بعمل جيد لنا جميعا ويتنحى".

وأضاف ليبرمان أنه "إذا تنحى نتنياهو وأعتزل السياسة، فسيكون من السهل للغاية تشكيل ائتلاف حكومي".

وواصل ليبرمان هجومه على نتنياهو، قائلا "أنا لا أفهم العلاقة بين نتنياهو واليمين، نتنياهو جلس مع عرفات ووقع أتفاق الخليل وصوت لفك الارتباط مع غزة"، مضيفا "في الوقت الذي استسلم فيه نتنياهو للحريدين فإن يسرائيل بيتنو يواصل الحركة التحريرية".

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وبحسب ليبرمان، فإن الشخص الذي منع "يسرائيل بيتنو"، من تقديم مشروع قانون فرض السيادة وضم منطقة الأغوار هو رئيس الحكومة نتنياهو، مضيفا أن "زعيم تحالف كاحول لافان، بيني غانتس ضعيف ومرتبك، حيث لم أفهم إلى الآن ما إذا كان يؤيد تطبيق السيادة على غور الأردن أم لا".

وردا على تصريحات ليبرمان، أصدر حزب الليكود بيانا قال فيه " لقد خرج السيء من الكيس. ليبرمان توجه بشكل نهائي إلى اليسار مع غانتس والمشتركة".

وحيال رد الليكود، كتب ليبرمان تغريدة على حسابة على "فيسبوك"، قال فيها "أجد صعوبة في فهم المجموعة من المقربة من رئيس الحكومة، لماذا يعتبر الاجتماع بين نتنياهو وعرفات وتوقيع اتفاقية لنقل المنطقتين ب وج إلى السلطة الفلسطينية شيئا مشروعا، لكن الجلوس في ائتلاف مع نائب رئيس الأركان السابق الجنرال يائير غولان ليس مشروعا؟".