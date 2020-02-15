شكرا لقرائتكم خبر عن إيفانكا ترامب تشارك في منتدى المرأة العالمي في دبي والان مع التفاصيل

ايفانكا ترامب

بدأت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد مستشاريه زيارة للإمارات اليوم السبت للمشاركة في منتدى المرأة العالمي الذي تستضيفه دبي يومي 16 و17 شباط / فبراير الجاري.



ووفقا لوكالة "رويترز" ستلقي إيفانكا كلمتها خلال مؤتمر لتشجيع المرأة في مجال ريادة الأعمال هذا الأسبوع.

وزارت إيفانكا اليوم السبت جامع الشيخ زايد الكبير والتقت بنساء رائدات في مجال الأعمال في متحف اللوفر بأبوظبي قبل أن تقوم بجولة في المتحف ناقشت خلالها مع سيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين، التمكين الاقتصادي للمرأة في الإمارات العربية المتحدة، وكنن من أبرز الحاضرات، ريم الهاشمي، وزير الدولة للتعاون الدولي و نورا الكعبي، وزيرة الثقافة، ووزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، سارة الأميري.

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