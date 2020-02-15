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شكرا لقرائتكم خبر عن غلاب يتحدث عن الشعبوية بأشكالها التي ارتبطت بالإيرانيين والأتراك والان مع التفاصيل
السبت 15 فبراير 2020
تحدث وكيل وزارة الإعلام، نجيب غلاب، اليوم السبت، عن الشعبوية بأشكالها التي ارتبطت بالإيرانيين والاتراك.
وكتب غلاب في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مهما طالت المعركة، سنحتفل بالنصر في كل شبر من ارضنا، ووطن الاحرار، وعلى انقاض الجريمة الكهنوتية الحوثية سينجو يمننا، ومسألة وقت
اليمن ثورة من نور الكرامة والحرية وعروبة وانسان مجيد".
وبين أن كالرعب الذي يتغلغل في قلب كل حوثي دجال بشائر نصر اليمانية على ولاية اللصوص، ويرتعشون كدجال قاتل ولص جبان".
ولفت إلى أن "معضلة الحوثية انها تعيش وسط شعب يكرهها ويرفضها وينبذها وينتظر لحظته للخلاص منها".
وتابع "تعتمد القهر والذبح وسفك الدم والإهانة وملاحقة الاحرار وكلما أمعنت في سياساتها الإكراهية تراكمت كراهية الشعب وغضبه
وسيأتي اليمن وينفجر البركان وعندئذ سيلاحقون كما لم يلاحق مجرم دجال في تاريخ الشعوب.
وذكر أن" الاعتماد على شرعية فبرايرية ومقولاتها الصراعية الغير معلنة وتنظيماتها السرية المهووسة بالحكايات الملغومة يقود البلاد الى الشتات ويخدم ثورجية الخمينية
ويجعل فبراير اكتمال لمشروع الفوضى المراهنة على الحوثية، الواقع يتغير جذريا ونحتاج نقلة نوعية لاستعادة الوطن وانجاز متطلبات المرحلة
وقال "الشعبوية باشكالها التي ارتبطت بالإيرانيين والاتراك وبالمصالح الانتهازية التي تديرها الدول الكبرى في دولنا الوطنية وعلى المستوى القومي خطر جاثم، ويتلاعبون بالعقول عبر تضليل مكثف ويعتمدون على تشكيل وعي جمعي غوغائي يديره محترفون".
واختتم "ويتمكنون من استغلال الجهلة والأغبياء لتخريب مصالح اوطانهم ويقنعونهم انهم الحق وغيرهم باطل محض".
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