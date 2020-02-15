وزير الخارجية اليمني يشيد بموقف مجلس الأمن الموحد اتجاه الأزمة في بلاده

المناطق _ عدن

التقى وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي وزير الخارجية الاستوني يورماس رينسالو على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد حاليًا في ألمانيا .

وثمن الحضرمي خلال اللقاء بالموقف الموحد لمجلس الأمن بشأن اليمن , مؤكدًا رغبة بلاده في الوصول إلى حل سياسي في اليمن.

وأوضح أن الميليشيا المتمردة تستخدم الخزان النفطي العائم في ميناء رأس عيسى ورقة سياسية وحملها المسؤولية الكاملة حول أي كارثة بيئية حال تعرض الخزان للانهيار, مشددًا على ضرورة أن يولي مجلس الأمن اهتماماً خاصاً لموضوع الخزان النفطي صافر.

واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع في اليمن ودور استونيا من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن في المساعدة بحل الأزمة في اليمن.

من جانبه أوضح وزير الخارجية الاستوني أن بلاده بحكم مسؤوليتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن حريصة على المساعدة في حل الأزمة في اليمن، وستعمل خلال فترة عضويتها على تحقيق هذه الغاية.