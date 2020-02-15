شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مئات الرحلات الجوية.. تحذيرات من «دينيس» في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

حذر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أن تأثير عاصفة "دينيس" قد يكون أسوأ من عاصفة "سيارا".

وأطلق المكتب مجموعة تحذيرات من الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، كما توقع أن تشهد بريطانيا تساقطًا للأمطار تصل إلى 120-140 مم، ورياح تصل سرعتها لأكثر من 80 ميل/ساعة.

وحذرت وكالة البيئة البريطانية من حدوث فيضانات وأمطار غزيرة وذوبان الثلوج.

وتسببت العاصفة التي لم تبلغ ذروتها بعد، بإلغاء مئات الرحلات للخطوط الجوية التي تقلع من بريطانيا والرحلات الداخلية، وإلغاء مطار "جاتويك" بلندن 150 رحلة عودة و مغادرة.

ونصحت شركات السكك الحديدة بأن يكون الركاب على استعداد لأن تطرأ بعض التأخيرات والإلغاءات في خدماتها بسبب الفيضانات.