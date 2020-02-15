قيادي فلسطيني: نرفض تفكيك "أونروا" ولا نقبل بالتوطين

أكد الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، مسؤول ملف اللاجئين فيها، رفض أي محاولة لإنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ورفض القيادي الفلسطيني الخطة الأمريكية للسلام فيما يتعلق بتوطين الفلسطينيين.

وأشاد أبو هولي في لقاء مع "العين الإخبارية"، بدعم الإمارات والسعودية لمنظمة "أونروا"، ما ساعدها في أداء أدوراها رغم توقف المساعدات الأمريكية.

وشدد القياي الفلسطيني على رفض الخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، محذرا بأنها تتضمن عملية تهجير جديدة للفلسطينيين من داخل أراضي 48.

وقال أبو هولي إن: "الخطة الأمريكية للسلام مرفوضة؛ ومن ضمنها الفصل السادس عشر، الذي يختص في قضية اللاجئين".

واعتبر أن عنوان هذه الخطة هو "إنهاء الوجود الفلسطيني؛ فلا عودة فيها لـ6.5 مليون لاجى فلسطيني إلى أرضهم، وهي بذلك تنهي حق العودة وتقتل قرارات الشرعية الدولية وخصوصا قرار 194 الذي يؤكد حق العودة والتعويض للاجئين".

5 مخاطر

وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي في 28 يناير الماضي، تقدم حل لقضية اللاجئين وفق التصورات الإسرائيلية، موضحا أنها تربط عودة بعض اللاجئين للدولة الفلسطينية الجديدة بموافقة إسرائيل على تلك العودة.

وأوضح أن الخطة تسعى إلى توطين اللاجئين الفلسطنيين في الدول المضيفة، فضلا عن تهجير أعداد منهم إلى دول منظمة التعاون الاسلامي، كما أنها لا تتضمن تعويض اللاجئين وفق قرار 194، بل ستمنح أموالا للدول المضيفة.

وقال أبو هولي إن: "لبنان وسوريا والأردن وفلسطين أعلنوا مواقفهم السياسية بأنه لا توطين للاجئين.. والدول العربية تؤكد باستمرار رفض التوطين والصفقة وتلك مواقف مهمة نبني عليها في القيادة الفلسطينية".

ووفق المسؤول الفلسطيني؛ فإن الخطة تريد إعادة تهجير الفلسطينيين من منطقة المثلث (داخل إسرائيل) إلى ما يسمى بالدولة الفلسطينية الجديدة.

ونبه إلى أن الخطة تريد إنهاء وكالة الأمم المتحدث لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، واستبدالها بصندوق استثماري غير محدد المهام بإدارة أمريكية إسرائيلية، وإنهاء المخيمات كشاهد حي على النكبة والتهجير.

وأكد أن كل هذه البنود في الفصل 16 وصولا لتصفية قضية اللاجئين، مرفوضة تماتا من القيادة والشعب الفلسطيني، وأشار إلى أن تطبيق هذه الرؤية يعني إعادة تهجير جديدة من أراضي 48، وإنهاء حلم 6.5 مليون لاجى للعودة الى فلسطين.





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المواجهة

وحول خيارات مواجهة هذه الخطة الأمريكية للسلام، أكد أبو هولي أن هناك تحركات سياسية ودبلوماسية فلسطينية، بدأت بتحرك الرئيس محمود عباس، إلى جامعة الدول العربية ثم منظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الافريقي وصولا إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال "آن الأوان لتحقيق الوحدة ونبذ الخلافات والإنقسامات، لتثبيت الحق الفلسطيني"، مؤكدا أنه "منذ اللحظة الأولى لإعلان الصفقة، دعا الرئيس عباس حركتي حماس والجهاد للاجتماع القيادي الطارئ برام الله"، كاشفا عن "جهود حثيثة تبذل لترتيب اللقاء بين منظمة التحرير الفلسطينية وحماس والجهاد للوصول الى رؤية موحدة لمواجهة الصفقة".

واعتبر القيادي الفلسطيني أن الانقسام "سيف مسلط على رقابنا ولم يعد هناك شيء يستحق ان نبقى على هذه الحالة التي تعد إحدى نقاط ضعفنا على كل المستويات السياسية والاجتماعية".

وحذر من أن استمر الانقسام الفلسطيني سيسهل تنفيذ الخطة الأمريكية، بحيث يتم التعامل مع غزة عبر تفاهمات خاصة بينما يتم الضم في الضفة للأغوار والمستوطنات".

أمريكا ودعم أونروا

وحول ما تتعرض لها الـ"أونروا" من ضغوط أمريكية، أشار القيادي الفلسطيني إلى أن واشنطن أخذت قرارها في 2018 بقطع كل مساعداتها، وحاولت في إطار تجفيف مواردها أن تصل إلى مرحلة إغلاقها، وصولا إلى شطب ملف اللاجئين.

وأكد أن مريكا حاولت أن تظهر للعالم أن الأونروا لا تتمته بالشفافية لنيل ثقة العالم وأنها محل شبهات بالفساد للتأثير على مواقف الدول منها.

وتوقع أن تستمر أمريكا في قطع المساعدات والضغط على بعض الدول لوقف دعمها للأونروا لإنهاء تلك المؤسسة التي تعد شاهدة على تهجير الشعب الفلسطيني.

وقال أبو هولي: "إن اليمين الاسرائيلي يستغل الموقف الأمريكي لإنهاء الأونروا خصوصا في القدس، حيث سن النائب عن حزب الليكود نير بركات، وهو رئيس بلدية القدس الغربية الأسبق، مشروع قرار لتقديمه للكنيست لحظر عمل أونروا في القدس".

وشدد على أن "ذلك يحتم علينا مواجهة المحاولات الإسرائيلية لبدء شطب قضية اللاجئين من القدس.. ومطلوب من إدارة الوكالة ألاّ تستسلم لهذه التهديدات".





الدعم العربي

وأشاد القيادي الفلسطيني بالدعم العربي الذي ساعد الأونروا على تجاوز أزمتها، قائلاً: "في عامي 2018 و2019، قدمت الدول العربية دعما ماليا مهما جدا ساعد الأونروا في تجاوز أزمتها المالية"، وأشاد بشكل خاصة بالدعم الذي قدمته السعودية والإمارات والكويت.

وقال: "نحن نأمل من هذه الدول ان تزيد دعمها المالي حتى تستطيع الاونروا تعويض العجز الكبير.. وندعوا الاونروا لتوسيع قاعدة المانحين لتعويض العجز المالي".

وحول واقع المخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان، أوضح أن "الوضع مأساوي"، وتابع: "مخيم اليرموك المعروف أنه عاصمة الشتات حل فيه الدمار الشامل ولم يعد للاجيء الفلسطيني بيت أو حتى خيمة".

وأضاف: "هناك استهداف حقيقي للمخيمات الفلسطينية بسوريا ولبنان، الذي تعيش المخيمات فيه ظروف معقدة جدا من فقر وبطالة وسوء مسكن".

وتمنى على لبنان أن تعيد النظر في بعض القوانين التي من شأنها التخفيف عن اللاجى الفلسطيني، داعيا الأونروا لإيجاد برامج طوارئ لإعادة بناء اليرموك وغيره من المخيمات.