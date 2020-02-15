أوكرانيا ترجح إرسال صندوقي الطائرة المنكوبة بإيران إلى فرنسا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، السبت، أنه من المحتمل إرسال الصندوقين الأسودين التابعين للطائرة الأوكرانية التي أسقطت في إيران مطلع الشهر الماضي إلى فرنسا لتحليلهما.

وقال الوزير في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، "إننا مستعدون لتلقي الصندوقين في أوكرانيا أو لإرسالهما إلى مكان آخر، لكن الخيار الذي يتركز حوله النقاش حالياً هو فرنسا".

وأضاف أن "فرنسا عرضت خدماتها وهي من بين قلة من البلدان التي تملك "المعدات والبرامج" الضرورية لتحليل الصندوقين الأسودين المتضررين".

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وأكد من جهة ثانية حصوله على موافقة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف على عدم فتح وتحليل الصندوقين إلا بحضور خبراء أوكرانيين.

وبعد نفيها، أقرت القوات المسلحة الإيرانية في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد 3 أيام من الحادث، إسقاطها "عن طريق الخطأ" طائرة بوينج 737 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية بعد دقائق من إقلاعها من طهران.

وقتل 176 شخصاً كانوا على متنها غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين.

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الشهر الماضي إيران أن تسلم الصندوقين إلى كييف.

ومن جهتها، دعت كندا إيران أكثر من مرة إرسال صندوقي الطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا أو فرنسا، فيما تماطل طهران تسليم الصندوقين.