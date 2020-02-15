التحالف العربي: عملية بحث وإنقاذ بموقع سقوط طائرتنا باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، تنفيذ عملية بحث وإنقاذ في موقع سقوط طائرة "تورنيدو" بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش اليمني بالجوف.

وأصدر التحالف بياناً، السبت، جاء فيه أن هناك احتمالاً بوقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ، وسوف تتم إحالة جميع الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

وفي وقت سابق السبت، كشف العقيد الركن تركي المالكي عن سقوط إحدى طائرات التحالف بمنطقة عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف.

وقال المالكي، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء السعودية، مساء الجمعة، سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني.

وكانت قوات الجيش اليمني استعادت بإسناد من التحالف العربي، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، السيطرة على مدينة براقش التاريخية ومنطقة "الصفراء" بمحافظة الجوف.