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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول رد سعودي رسمي على تصريحات ظريف بشأن رسالة من المملكة إلى إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020
الخليج 365
قال وزير الخارجية السعودي إنه "لا توجد اتصالات مباشرة مع إيران"، مضيفاً أن "طهران يجب أن تغير سلوكها أولاً".
وقال الأمير فيصل بن فرحان في تصريحات اليوم السبت على هامش منتدى ميونخ للأمن: "حتى اللحظة لا توجد أي اتصالات مباشرة مع إيران". وأضاف الوزير السعودي: إيران تمارس سلوكا مستهترا وتهدد الاقتصاد العالمي".
وأكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن المملكة تهتم بإيجاد طرق لوقف التصعيد في المنطقة، لافتًا إلى أن بلاده سترد على "أي استفزاز إيراني".
وقال بن فرحان "نهتم بإيجاد طرق لوقف التصعيد في المنطقة، والتغيير الوحيد في المنطقة هو تصعيد إيران أعمالها العدائية".
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