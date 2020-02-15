أردوغان: لن نبقى صامتين إزاء تطويق القوات السورية لمواقع تركية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تصريحات نقلتها قناة (إن. تي. في) التلفزيونية إن تركيا لا يمكن أن تظل صامتة إزاء تطويق القوات الحكومية السورية لمواقع عسكرية تركية في منطقة إدلب السورية.

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وذكرت قناة (إن. تي. في) أن أردوغان أبلغ الصحفيين المرافقين خلال رحلة من باكستان، بأن المحادثات التي أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهذا الشأن كانت إيجابية.

وأضاف أن بيانات الدعم الأمريكية لتركيا فيما يتعلق بإدلب ”لا ترسخ الثقة“.

وفي السياق نفسه، قالت الرئاسة التركية إن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان و الأمريكي دونالد ترامب تبادلا وجهات النظر بشأن وقف القتال فورا في محافظة إدلب السورية، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم السبت.

وأضافت في بيان أن الزعيمين اتفقا على أن هجمات القوات الحكومية السورية في إدلب، التي أسفرت عن مقتل 13 جنديا تركيا، غير مقبولة.