شكرا لقرائتكم خبر

التحالف: عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة (التورنيدو) واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن " العقيد الركن تركي المالكي أنه والحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن سقوط احدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم واسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية فقد تم تنفيذ عملية بحث وانقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة.

وأضاف العقيد المالكي بإنه تم الابلاغ عن احتمالية وقوع اضرار جانبية اثناء عملية البحث والانقاذ وسوف يتم احالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي الى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

Advertisements

ذكرت مصادر من محافظة الجوف تفيد باستعدادات جاريه لنقل الجرحى من المدنيين جراء عملية البحث والانقاذ التي نفذها التحالف بموقع سقوط الطائرة.

المصادر ذكرت أنه سيتم نقلى الجرحى الى مستشفيات بالمملكه العربيه السعوديه لتقديم الرعايه الصحية والخدمات االطبية اللازمه والتي تمثل بادره انسانية نابعه من التزام التحالف الاخلاقي والقانوني بعملياته العسكرية.

مصادر مطلعة من منطقة سقوط الطائرة تفيد باستخدام المليشيا الحوثية للمدنيين كدروع بشرية.