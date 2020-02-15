شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن " العقيد الركن تركي المالكي أنه والحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن سقوط احدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم واسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية فقد تم تنفيذ عملية بحث وانقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة.
وأضاف العقيد المالكي بإنه تم الابلاغ عن احتمالية وقوع اضرار جانبية اثناء عملية البحث والانقاذ وسوف يتم احالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي الى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.
ذكرت مصادر من محافظة الجوف تفيد باستعدادات جاريه لنقل الجرحى من المدنيين جراء عملية البحث والانقاذ التي نفذها التحالف بموقع سقوط الطائرة.
المصادر ذكرت أنه سيتم نقلى الجرحى الى مستشفيات بالمملكه العربيه السعوديه لتقديم الرعايه الصحية والخدمات االطبية اللازمه والتي تمثل بادره انسانية نابعه من التزام التحالف الاخلاقي والقانوني بعملياته العسكرية.
مصادر مطلعة من منطقة سقوط الطائرة تفيد باستخدام المليشيا الحوثية للمدنيين كدروع بشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة (التورنيدو) واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.