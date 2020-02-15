آلان عون: أولوياتنا اليوم هي ماذا ستفدم الحكومة

أكد عضو "تكتل ​لبنان​ القوي" النائب ​آلان عون​ في حديث تلفزيوني، أن "لا أحد يستطيع الغاء الفريق الآخر في لبنان، والدليل أن لا احد تم الغاؤه طيلة السنوات الـ30 الماضية".

ووافق عون، رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​، على "أنه يتحمل جزء من المسؤولية، لان الحريري كان على رأس أكثر من حكومة سابقة والسنيورة كذلك"، مشيرا الى أن "العلاقة بين "​التيار الوطني الحر​" و"​تيار المستقبل​" أصبحت متباعدة جدا بحكم انهيار التسوية السياسية".

ولفت عون الى ان "اولويتنا اليوم هي في ماذا ستقدم الحكومة للناس، لان المعارضة "اسمالله حرزانة".