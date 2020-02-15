آلان عون: أولوياتنا اليوم هي ماذا ستفدم الحكومة

أكد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب آلان عون في حديث تلفزيوني، أن "لا أحد يستطيع الغاء الفريق الآخر في لبنان، والدليل أن لا احد تم الغاؤه طيلة السنوات الـ30 الماضية".
ووافق عون، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، على "أنه يتحمل جزء من المسؤولية، لان الحريري كان على رأس أكثر من حكومة سابقة والسنيورة كذلك"، مشيرا الى أن "العلاقة بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" أصبحت متباعدة جدا بحكم انهيار التسوية السياسية".
ولفت عون الى ان "اولويتنا اليوم هي في ماذا ستقدم الحكومة للناس، لان المعارضة "اسمالله حرزانة".
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