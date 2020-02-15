نزيه نجم: يحق للحرري شد العصب السني بعد التنازلات التي قدمها على حسابه

اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم في حديث تلفزيوني ، أنه "يحق لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري شد العصب السني، بعد أن قدم الكثير من التنازلات على حسابه"، لافتا الى أنه "عندما طرح الحريري تأليف حكومة من مستقلين ومن خبراء لم يوافق أحد على طرحه، بل وافقوا على حكومة برئاسة الرئيس الحالي حسان دياب، بوجوه اختصاصيين اما المضمون فحزبي".
واكد نجم أن "تيار المستقبل" ليس في قطيعة مع رئيس الجمهورية ميشال عون لانه رئيس البلاد، لكن هناك خلاف مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وعدم تفاهم، ونحن أعطينا الحكومة الحالية مهلة 100 يوم لنرى ماذا سوف تحقق".
وشدد على "أننا لا نحتاج الى رعاية اقليمية لعلاقتنا مع اي فريق سياسي وبيننا وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري شهرعسل دائم".
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