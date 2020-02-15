الجمارك في طرابلس تضبط خضارا مهربة من سوريا

ضبطت قوة من المديرية العامة للجمارك- ضابطة ​طرابلس​ - شعبة المكافحة البرية، كميات كبيرة من الخضار المهربة من ​سوريا​، محملة على متن شاحنة، تم حجزها واقتيادها مع سائقها الى المركز لاجراء اللازم القانوني بحقه.

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