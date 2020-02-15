إدعى المواطن ف. ع. لدى مخفر الريحان- ​قضاء جزين​، على مجهولين أقدموا فجر اليوم على سرقة 30 قفير نحل في بلدة ​الجرمق​. وبدأ عناصر المخفر التحقيقات اللازمة لتحديد هوية الفاعلين.

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