الدفاع المدني: جريحان اثر حادث سير على اوتوستراد المطار

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن نقل عناصرها لجريحين الى ​مستشفى الرسول الأعظم​ بعد أن اصيبا جرّاء تعرضهما ل​حادث سير​ وقع على أوتوستراد ​المطار​ . وتوجه العناصر لتنفيذ المهمة على متن دراجة الإسعاف Moto ambulance للتمكن من تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لحين وصول ​سيارة​ الإسعاف. إضغط للمزيد

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