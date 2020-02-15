وزارة المالية: ننفي خبر تعيين زوجة وزني مستشارة جملةً وتفصيلاً

نفت ​وزارة المالية​ "​الأخبار​ التي يتم تداولها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ والتي تزعم أن ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ قد عيّن زوجته مستشارة إعلامية لقاء بدل". وفي بيان له، "نفى المكتب الإعلامي لوزير المالية هذا الخبر جملةً وتفصيلا ويضعه في خانة الأخبار الكاذبة والمفبركة والمضلّلة ويؤكد أن الخبر المذكور عار من ​الصحة​، متمنيا على الجميع التدقيق في أي خبر قبل تداوله، حرصا على الحقيقة والمصداقية".

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