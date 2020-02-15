علوش رد على السيد: أمثاله لا يجب أن يخرجوا من السجن

رد النائب مصطفى علوش على اللواء جميل السيد في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، واعتبر أنه "عندما يتحدث باش كاتب المخابرات عن الاغتصاب فهو يتحدث عن خبرة سنوات خدمته الشخصية مخبرا تافها في خدمة مشاريع النهب والقتل والتسلط التي اغتصبت السلطة والاقتصاد وكرامات الناس ومنعت الخير عن لبنان. امثاله لا يجب ان يخرجوا من السجن فهو مكانهم الطبيعي رحمة بالبشر".
كذلك علق منسق عام الإعلام في "تيار المستقبل" عبد السلام موسى، على تصريح السيد، بالقول: "منذ سنوات وجميل يتبرأ من النظام الأمني الذي كان إحدى أدواته، ويحاول إقناعنا أنه "ذكي" ولم يكن "حمارا" في سيارة سماحة التي قال أنها لا تتسع ل"حمارين".. فمن يكون الغبي الذي يستغبي الناس؟!".
وكان النائب جميل السيد قد أشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه "منذ يومين بمجلس النواب، تبرّأت معظم القوى السياسية من مسؤوليتها عن الإنهيار المالي والإقتصادي والأخلاقي في الدولة التي حكموها منذ 2005، أمس تبرّأ أيضاً سعد الحريري وبرّأ كل حقبة والده، وحاول إقناعنا أن الجميع إغتصبوه في السلطة وأنّه كان "مِسْتِر عفيف"! لكن الغبيّ من إستغبى الناس".
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