علوش رد على السيد: أمثاله لا يجب أن يخرجوا من السجن

رد النائب ​مصطفى علوش​ على ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، واعتبر أنه "‏عندما يتحدث باش كاتب المخابرات عن ​الاغتصاب​ فهو يتحدث عن خبرة سنوات خدمته الشخصية مخبرا تافها في خدمة مشاريع النهب والقتل والتسلط التي اغتصبت ​السلطة​ و​الاقتصاد​ وكرامات الناس ومنعت الخير عن ​لبنان​. امثاله لا يجب ان يخرجوا من ​السجن​ فهو مكانهم الطبيعي رحمة بالبشر".

كذلك علق منسق عام الإعلام في "​تيار المستقبل​" ​عبد السلام موسى​، على تصريح السيد، بالقول: "منذ سنوات وجميل يتبرأ من النظام الأمني الذي كان إحدى أدواته، ويحاول إقناعنا أنه "ذكي" ولم يكن "حمارا" في ​سيارة​ سماحة التي قال أنها لا تتسع ل"حمارين".. فمن يكون الغبي الذي يستغبي الناس؟!".​​​​​​​

وكان النائب جميل السيد قد أشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه "منذ يومين ب​مجلس النواب​، تبرّأت معظم القوى السياسية من مسؤوليتها عن الإنهيار المالي والإقتصادي والأخلاقي في ​الدولة​ التي حكموها منذ 2005، أمس تبرّأ أيضاً ​سعد الحريري​ وبرّأ كل حقبة والده، وحاول إقناعنا أن الجميع إغتصبوه في ​السلطة​ وأنّه كان "مِسْتِر عفيف"! لكن الغبيّ من إستغبى الناس".