تجمّع علماء جبل عامل دعا الحكومة الجديدة الى التمسّك بالثلاثية الذهبية

أكد تجمّع ​علماء جبل عامل​ "أننا نعيش اليوم هذا العزّ والافتخار والإباء بفضل دماء الشهداء الأطهار، وعذابات الجرحى والأسرى، وبسالة المجاهدين الأبطال الذين يمرّغون وجه ​أميركا​ والعدو الصهيوني بالعار عند كلّ مفترق طريق".

ودعا بمناسبة ذكرى الشهداء القادة "​الشعب اللبناني​ الى ضرورة دعم المقاومة، و​الحكومة الجديدة​ الى التمسّك بالثلاثية الذهبية التي أثبتت أنها تنفرد بحماية حدود بلدنا، كما يرجو منها المضيّ قدمًا في المشاريع الإصلاحية والانقاذية التي من شأنها إصلاح ​الوضع الاقتصادي​ المتردي، والذي يستفيد منه "العدو الأميركي والصهيوني" عبر إلهائنا عن قضيّتنا الأساسية، ألا وهي حفظ الأرض والعرض واسترجاع المقدّسات".

وتوجه التجمع بالتحية الى "​شهداء المقاومة​ الإسلامية، من الشيخ ​راغب حرب​ والسيد ​عباس الموسوي​، الى الحاج ​عماد مغنية​ بالإضافة الى الشهيدين الحاج ​قاسم سليماني​ و​أبو مهدي المهندس​ اللذين مضى على ارتقائهما أربعون يومًا، والى قافلةٍ من الشهداء الذين روَوا بدمائهم الطاهرة هذه الأرض المقدّسة".