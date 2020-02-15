تجمّع علماء جبل عامل دعا الحكومة الجديدة الى التمسّك بالثلاثية الذهبية

أكد تجمّع علماء جبل عامل "أننا نعيش اليوم هذا العزّ والافتخار والإباء بفضل دماء الشهداء الأطهار، وعذابات الجرحى والأسرى، وبسالة المجاهدين الأبطال الذين يمرّغون وجه أميركا والعدو الصهيوني بالعار عند كلّ مفترق طريق".
ودعا بمناسبة ذكرى الشهداء القادة "الشعب اللبناني الى ضرورة دعم المقاومة، والحكومة الجديدة الى التمسّك بالثلاثية الذهبية التي أثبتت أنها تنفرد بحماية حدود بلدنا، كما يرجو منها المضيّ قدمًا في المشاريع الإصلاحية والانقاذية التي من شأنها إصلاح الوضع الاقتصادي المتردي، والذي يستفيد منه "العدو الأميركي والصهيوني" عبر إلهائنا عن قضيّتنا الأساسية، ألا وهي حفظ الأرض والعرض واسترجاع المقدّسات".
وتوجه التجمع بالتحية الى "شهداء المقاومة الإسلامية، من الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي، الى الحاج عماد مغنية بالإضافة الى الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس اللذين مضى على ارتقائهما أربعون يومًا، والى قافلةٍ من الشهداء الذين روَوا بدمائهم الطاهرة هذه الأرض المقدّسة".
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